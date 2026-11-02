Toni Kroos llamó la atención por su reacción a imagen de Bellingham en calzoncillos

La nueva campaña publicitaria de Jude Bellingham en calzoncillos no pasó inadvertida y, tras compartir un par de imágenes en su perfil, generó inmediatas reacciones entre sus excompañeros de Real Madrid.

El primero en pronunciarse en torno a las fotografías para Calvin Klein fue el exfutbolista alemán Toni Kroos, quien comentó la publicación con la sigla en inglés "WTF", la cual es una expresión que se traduce como "que mierda es esto".

En tanto, otro de los que escribió fue el carrilero español Lucas Vázquez, quien actualmente se encuentra en Bayer Leverkusen. En un tono irónico, el formado en el cuadro "merengue" lanzó un: "Okayyyyyyy".

La producción publicitaria se realizó en Madrid bajo la dirección del fotógrafo Oliver Hadlee Pearch, confirmando al mediocampista de 23 años como nuevo embajador global de la firma estadounidense para su línea de prendas masculinas.