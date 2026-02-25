Flamengo de Erick Pulgar quiere derribar a Lanús de Matías Sepúlveda por la Recopa Sudamericana

Flamengo, equipo donde juega Erick Pulgar, se juega este jueves en Maracaná, desde las 21:30 horas (00:30 GMT), el título de la Recopa Sudamericana, ante Lanús, club del también chileno Matías Sepúlveda, que llega con confianza tras la victoria en el duelo de ida en Argentina.

El conjunto de Río de Janeiro, campeón brasileño y de la Copa Libertadores, está obligado a ganar por dos goles de diferencia para alzar su primer título de la temporada, pero la tarea será compleja, ya que los granates solo necesitan un empate para hacer historia en Maracaná.

En caso de una victoria por solo un gol de diferencia, los penales decidirán al ganador del duelo anual entre los campeones de la Libertadores y Sudamericana.

Flamengo llega presionado, con un mal arranque de temporada. Tras haber perdido la Supercopa de Brasil ante Corinthians, los hinchas cariocas esperan que los dirigidos por Filipe Luis se queden con el título internacional para apaciguar los ánimos.

La formación del Mengao será con Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Everton 'Cebolinha'.

Lanús, por su parte, apostará con una estrategia defensiva, para hacer daño con el contragolpe.

Se espera que Sepúlveda sea suplente y entre como revulsivo en el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.

La formación de Lanús será con Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.

El duelo será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

