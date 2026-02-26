Tópicos: Deportes | Fútbol | Recopa Sudamericana
Flamengo de Pulgar y Lanús de Sepulveda juegan por el título de la Recopa Sudamericana
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.
Flamengo, equipo del chileno Erick Pulgar, recibe en Río de Janeiro a Lanús, club del lateral nacional Matías Sepúlveda, en la vuelta de la Recopa Sudamericana.
Lanús ganó 1-0 el duelo de ida