Marcelo Gallardo anunció su salida como técnico de River Plate

Marcelo Gallardo este lunes confirmó que dejará de ser el entrenador de River Plate, luego de los malos resultados que tienen al equipo en serias turbulencias con seis fechas transcurridas en el Apertura argentino.

Mediante un video compartido por el club en redes sociales, el propio DT anunció su adiós: "Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido".

El referido duelo de este 26 de febrero será una despedida en casa, pues los "millonarios" recibirán en el Estadio Monumental de Buenos Aires a Banfield, a las 19:30 horas (22:30 GMT).

Gallardo agradeció al club y a sus aficionados "por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados".

De esta manera, el "Muñeco" pondrá fin a su complicado segundo ciclo al frente del equipo, en el que no ganó títulos y acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos.

Actualmente, River atraviesa la peor racha del fútbol argentino, incluso por encima de equipos comprometidos con el descenso como Newell's Old Boys o Atlético Tucumán.

La última vez que el club perdió 12 de 20 partidos fue entre 1910 y 1911, en la era amateur, lo que dimensiona la gravedad del momento que gatilló en la decisión de Gallardo de dar un paso al costado.