El argentino Raúl Delgado, dueño de Unión San Felipe, lanzó duros dardos ante las críticas de los hinchas por las malas campañas del equipo en las últimas temporadas, estando constantemente al borde del descenso a la Liga de Segunda.

"La verdad que fue una muy mala campaña, sufriendo hasta el último minuto acá en nuestro estadio. Pero bueno, el objetivo principal era mantener la categoría, se mantuvo, y ahora hay que ver qué es lo que se va a hacer de acá al futuro, porque llevamos tres años complicados y el verdadero hincha de San Felipe no se lo merece", dijo a la prensa local tras perder 4-3 con Unión Española en la última fecha del Ascenso.

"Como ya lo dije en otras oportunidades, a esta altura me da vergüenza. Buscaremos todas las alternativas posibles para alejarnos del club, como quieren muchos", sumó, antes de comenzar a disparar.

"A todos esos que escuché insultarme y decirme cagón, que son minoría, solamente les digo algo: Si no fuera por este pelotudo que está hablando con ustedes, hace 20 años este club hubiera desaparecido", comenzó a remarcar.

"¿Sabés lo que les pido? Que si tienen la varita mágica, vengan esos que me insultaron y que me dijeron cagón, a ver si tienen los huevos de agarrar el club como los tuve yo. Que vengan y agarren el club, no tengo ningún tipo de problema. Acá estoy; mañana me encuentran en el complejo. Si quieren el club, que vengan y lo tomen, a ver qué es lo que hacen, a todos les parece sencillo", sumó.

Delgado remarcó que "el único que hace 20 años se banca este club soy yo. El único boludo que agarró este club cuando estaba quebrado soy yo. Entonces, que me sigan puteando, y a ver si tienen las pelotas de decírmelo en la cara. Los espero uno por uno mañana en el complejo, ellos saben dónde es. Es una falta de respeto lo que hicieron".

"¿Qué quieren que haga? Todo me lo piden a mí, ¡y encima me putean!", indicó, lamentando la baja asistencia al estadio pese a la realización de promociones: "¿A mí me garantizan que va a venir esta cantidad de gente? Yo pongo la entrada a dos mil pesos, ¿pero quién me lo garantiza si sabemos que no es así? Sabemos que no es así, viejo. Vean la realidad, que es lo que no quieren ver".

Finalmente, fue tajante en señalar que de cara al 2027 "quedan cuatro o cinco jugadores con contrato, nada más".