Figura de San Luis de Quillota fue hospitalizado tras sufrir una descompensación

Preocupación generó el estado de salud del delantero Gonzalo Bustos, quien sufrió una descompensación mientras se desarrollaba una actividad social de San Luis de Quillota.

Este viernes, el club informó en un comunicado que el hecho ocurrió el jueves recién pasado en su sede, ubicada en pleno centro de la ciudad.

El volante de 25 años "fue atendido por personal de salud y trasladado al Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, donde se mantiene hospitalizado".

San Luis añadió que "durante la jornada se realizarán los exámenes correspondientes en el mencionado recinto para determinar las causas de la afección de salud.