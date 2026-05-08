Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago16.0°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | San Luis

Figura de San Luis de Quillota fue hospitalizado tras sufrir una descompensación

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante presentó el problema de salud durante una actividad del equipo.

Figura de San Luis de Quillota fue hospitalizado tras sufrir una descompensación
 San Luis de Quillota (Instagram)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Preocupación generó el estado de salud del delantero Gonzalo Bustos, quien sufrió una descompensación mientras se desarrollaba una actividad social de San Luis de Quillota.

Este viernes, el club informó en un comunicado que el hecho ocurrió el jueves recién pasado en su sede, ubicada en pleno centro de la ciudad.

El volante de 25 años "fue atendido por personal de salud y trasladado al Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, donde se mantiene hospitalizado".

San Luis añadió que "durante la jornada se realizarán los exámenes correspondientes en el mencionado recinto para determinar las causas de la afección de salud.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada