[VIDEOS] Golazo agónico: Así se vivió en Quillota la crucial victoria de San Luis ante San Marcos

Quillota estalló en júbilo con el esforzado triunfo de San Luis por la cuenta mínima ante San Marcos de Arica en la última fecha del Ascenso, celebrando en masa la posibilidad de definir el título en partido único con Cobreloa.

La Municipalidad instaló una pantalla gigante en la Plaza de Armas, llamado que congregó una gran cantidad de gente y a la barra "Ultra Kanarios". Al minuto 85 el éxtasis se hizo sentir con el golazo de tiro libre de Guillermo Avello para el 1-0, pese al hombre menos de San Luis desde los 26'.

Pasados algunos minutos desde el término del partido, múltiples automóviles con banderas llegaron al centro de la ciudad a modo de caravana. Incluso, algunas banderas ondearon por la avenida 21 de mayo; camino troncal entre Quillota, La Cruz y La Calera.