Donadell y la sanción contra San Marcos: "Si nos desafilian, se muere el fútbol en Arica"

El mediocampista y referente de San Marcos de Arica Nahuel Donadell alzó la voz luego de que la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP emitiera un veredicto de desafiliación contra el club nortino, castigo que mantiene en vilo al fútbol de la puerta norte del país.

En un video subido por el elenco nortino, el futbolista reconoció que el dictamen cayó como un balde de agua fría en el camarín: "Es un dolor muy grande. Nos pilló bastante desprevenidos; pensábamos que iba a salir todo bien y fue un golpe duro. El día de hoy estamos entrenando sin tener una certeza sobre lo que pueda pasar, con la meta y el sueño de ascender en jaque", confesó.

En esa línea, Donadell alertó sobre la catástrofe social y deportiva que significaría la desaparición de los "Bravos del Morro": "Por ahí como futbolista es más fácil sobrellevarlo, pero me daría mucha tristeza que mucha gente que vive de la institución quede sin trabajo. Para los niños que sueñan con ser profesionales es un golpe tremendo; gracias al club salen de las calles y tienen una mejor vida".

"Están hablando de desafiliarnos y eso conlleva a que se muera el fútbol en el norte, se muere el fútbol en Arica. Es una palabra muy dolorosa, pero es la realidad", enfatizó con crudeza el volante.

Pese al sombrío panorama, el jugador respaldó la gestión de la directiva y puso sus fichas en la apelación que presentará el club ante el tribunal de alzada de Quilín para mantenerse en el profesionalismo.

"Sabemos que todavía falta para que se resuelva. Tenemos confianza en que el club va a apelar bien a la Segunda Sala y vamos a poder salir de esto. Creo que el fallo no corresponde, porque he sido testigo de cómo la dirigencia ha tratado de ordenar las cosas en estos últimos años", argumentó.

Finalmente, Donadell hizo un ferviente llamado a las autoridades y a la comunidad para defender la plaza: "Toda la ciudad tiene que unirse desde donde pueda para sacar esto adelante. A los hinchas les digo que nos podemos levantar y podemos mirar a los ojos a cualquier dirigente del fútbol, porque hemos hecho las cosas bien. Daremos la pelea para poner al club donde se merece", cerró.