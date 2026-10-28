San Marcos de Arica apela tras desafiliación y no descartó recurrir a la justicia ordinaria

A través de un comunicado público, San Marcos de Arica fijó su postura tras conocerse el veredicto de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, ente que determinó la desafiliación del club nortino, y anunció que apelará ante la Segunda Sala manifestando además que no descarta recurrir a los tribunales ordinarios.

"Aclaramos categóricamente que este pronunciamiento no constituye una resolución de término", explicó el club en sus cuentas sociales detallando que hasta ahora únicamente se emitió el veredicto sin los argumentos jurídicos de fondo.

En esa línea, el club precisó que "los fundamentos íntegros de la sentencia serán formalmente notificados el próximo día viernes", momento a partir del cual dispondrán de cinco días hábiles para ingresar formalmente su recurso de apelación ante el tribunal de alzada de Quilín.

Con ello, la dirigencia de los "Bravos del morro" advirtió que utilizarán todas las herramientas disponibles para dejar sin efecto el castigo.

"El Club Deportivo San Marcos de Arica utilizará todas las instancias e instrumentos jurídicos disponibles para revertir esta determinación y demostrar la plena legalidad de nuestro actuar", remarcó el documento.

Asimismo, la entidad ariqueña abrió la puerta a judicializar el conflicto más allá del ámbito de la ANFP: "La institución se reserva el ejercicio de todas y cada una de las acciones legales y judiciales pertinentes, tanto en sede deportiva como en la justicia ordinaria, frente a las irregularidades y perjuicios que pudieren derivar de este fallo".

Por último, el club hizo un llamado a sus hinchas a mantener la calma y la convicción, sentenciando que "agotaremos hasta la última instancia en la defensa irrestricta de los derechos de nuestra institución y de nuestra ciudad".