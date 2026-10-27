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Tópicos: Deportes | Fútbol | ANFP

Primera Sala del Tribunal desafilió a San Marcos de Arica y rechazó denuncia contra Puerto Montt

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club nortino puede apelar y esperar el veredicto de la Segunda Sala.

Primera Sala del Tribunal desafilió a San Marcos de Arica y rechazó denuncia contra Puerto Montt
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La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió este martes las dos casos que estaban pendientes contra San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, en el "escritoriazo" de la Liga de Ascenso, y determinó en votación dividida desafiliar al club nortino, mientras que rechazó la denuncia contra los sureños.

Más detalles en instantes.

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