Primera Sala del Tribunal desafilió a San Marcos de Arica y rechazó denuncia contra Puerto Montt

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió este martes las dos casos que estaban pendientes contra San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, en el "escritoriazo" de la Liga de Ascenso, y determinó en votación dividida desafiliar al club nortino, mientras que rechazó la denuncia contra los sureños.

Más detalles en instantes.