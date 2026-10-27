Primera Sala del Tribunal desafilió a San Marcos de Arica y rechazó denuncia contra Puerto Montt
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Autor: Redacción Cooperativa
El club nortino puede apelar y esperar el veredicto de la Segunda Sala.
El club nortino puede apelar y esperar el veredicto de la Segunda Sala.
La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió este martes las dos casos que estaban pendientes contra San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, en el "escritoriazo" de la Liga de Ascenso, y determinó en votación dividida desafiliar al club nortino, mientras que rechazó la denuncia contra los sureños.
Más detalles en instantes.