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Tópicos: Deportes | Fútbol | San Marcos de Arica

[VIDEO] Hinchas de San Marcos de Arica marcharon en protesta por la desafiliación del club

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Cientos de fanáticos expresaron su malestar contra la medida del Tribunal de Disciplina.

[VIDEO] Hinchas de San Marcos de Arica marcharon en protesta por la desafiliación del club
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Un gran grupo de hinchas de San Marcos de Arica marchó es sábado en las calles de la ciudad nortina y protestaron contra la decisión de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de desafiliar al club, por irregularidades en sus declaraciones financieras de 2024 y 2025.

Los fanáticos, con camisetas, banderas y lienzos, marcharon rumbo a la Plaza Colón, en el centro histórico de Arica, al ritmo de cántinos en honor a los Bravos del Morro.

"Lo que para ustedes es pasajero, para nosotros es eterno", fue una de las consignas de los fanáticos, que también pidieron respeto para la hinchada nortina.

San Marcos, de acuerdo al fallo del Tribunal, fue desafiliado por presentación de documentación falsa, consistente en las declaraciones de capital de funcionamiento correspondientes a los cierres trimestrales de septiembre de 2024 y de marzo, junio y septiembre de 2025.

La sentencia fue entregada este viernes al club, que tiene plazo de cinco días para presentar su apelación a la Segunda Sala del Tribunal de la ANFP.

 

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