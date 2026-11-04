Esteban Paredes dejó la banca de Santiago Morning tras una magra campaña

Un duro traspié sufrió Esteban Paredes en su incipiente carrera como director técnico luego de que Santiago Morning decidiera despedirlo en medio de una magra campaña que tiene al equipo luchando por evitar el descenso a Tercera División.

El ídolo de Colo Colo no logró consolidar su propuesta en el certamen, cerrando una irregular campaña en la que apenas registró tres victorias, 10 empates y seis derrotas en 19 compromisos oficiales, cosechando un 42,1 por ciento de rendimiento.

El pobre balance deportivo terminó por sentenciar su salida, considerando la delicada posición del equipo en la tabla: el conjunto "bohemio" marcha cuarto en la liguilla del Grupo Descenso, ubicándose a solo un punto de distancia de Atlético Colina, escuadra que hoy estaría perdiendo la categoría.

Frente a la urgencia deportiva, la directiva del elenco recoletano actuó con celeridad y ya confirmó a su sucesor: el experimentado estratega Gerardo Silva asumirá de inmediato la conducción del primer equipo, con la exclusiva misión de asegurar la permanencia.

El estreno de Silva en el banco de Santiago Morning se producirá este domingo cuando visite a Provincial Ovalle, en una de las "finales" que le restan al cuadro metropolitano para salvar el año.