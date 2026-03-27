Corporación S. Wanderers inició juicio arbitral para terminar el contrato de concesión de la SADP

La Corporación Santiago Wanderers dio un paso al frente este viernes luego de notificar formalmente el inicio de un juicio arbitral con la sociedad anónima que administra al club

Según el escrito, el objetivo es poner término anticipado al contrato de concesión vigente que se remonta desde el 2008 y se extiende hasta 2038, esto por incumplimientos graves y reiterados por parte de la gestión liderada por Reinaldo Sánchez y su hijo Luis.

Desde la Corporación se optó por contar con jueces mixtos para analizar antecedentes y argumentos en un proceso que podría extenderse por un plazo máximo de dos años.

"La acción legal se funda en la existencia de incumplimientos graves y reiterados de obligaciones esenciales del contrato de concesión", indicó el comunicado de la CSW.

Cristian Durney, vicepresidente de la entidad, señaló que el modelo de SADP "ha fracasado en Chile, que no funciona, no trae buenos rendimientos, no promueve el deporte y, en el caso de Wanderers, se cristaliza en una administración mezquina, sin proyección a largo plazo".

"Es importante señalar que en el contrato de concesión está establecido en la cláusula 15 la posibilidad de ponerle término. Para eso uno de los requisitos fundamentales es dar aviso por escrito de esta decisión, cuestión que se está haciendo ahora", enfatizó el abogado Fernando Astudillo.

Este movimiento institucional ocurrió en paralelo a la reciente aprobación en el Congreso de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, normativa que buscó separar la ANFP de la federación y aumentar la fiscalización financiera.