Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Santiago Wanderers

La Cámara homenajeó a Santiago Wanderers por su hazaña en la Copa Libertadores sub 20

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Varios diputados y diputadas dedicaron palabras al plantel y cuerpo técnico del conjunto porteño.

La Cámara homenajeó a Santiago Wanderers por su hazaña en la Copa Libertadores sub 20
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Cámara de Diputados y Diputadas homenajeó este miércoles al equipo sub 20 de Santiago Wanderers por su épica consagración en la Copa Libertadores de la categoría.

El homenaje contó con la presencia de jugadores y cuerpo técnico, y estuvo marcada por el reconocimiento transversal de autoridades, quienes destacaron el impacto deportivo y simbólico del triunfo para Valparaíso y el país.

Durante la instancia, además, se valoró el trabajo formativo del club y se relevó la importancia de impulsar más oportunidades para el desarrollo del fútbol joven en Chile.

El diputado Hotuiti Teao Drago dedicó palabras de reconocimiento a los jugadores del conjunto caturro. "Hoy quiero reconocer un hecho que no solo enorgullece a Valparaíso, sino que a todo Chile. Lo que logró nuestro cuadro porteño es histórico", expresó.

"Esto demuestra que en nuestro país hay talento, hay trabajo formativo serio y hay futuro. Este triunfo no es casualidad, es fruto del esfuerzo, la disciplina y el compromiso de cada uno de los futbolistas y de todos los que trabajaron detrás de este proceso", añadió.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada