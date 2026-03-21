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Tópicos: Deportes | Fútbol | Santiago Wanderers

Valparaíso tendrá pantalla gigante para ver a S. Wanderers en la final de Libertadores Sub 20

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Municipalidad anunció la iniciativa que se desarrollará en la Plaza Victoria.

Valparaíso tendrá pantalla gigante para ver a S. Wanderers en la final de Libertadores Sub 20
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La Municipalidad de Valparaíso anunció este sábado que dispondrán de una pantalla gigante en la tradicional Plaza Victoria, para ver el encuentro entre Santiago Wanderers y Flamengo en la final de la Copa Libertadores Sub 20.

Fue la propia alcaldesa Camila Nieto quien confirmó la iniciativa a través de las redes sociales del municipio, respondiendo a la petición de los hinchas "caturros" para poder seguir en masa la definición continental.

El encuentro decisivo entre porteños y cariocas se disputará este domingo 22 de marzo a las 18:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio IDV de Quito.

El cotejo será transmitido en televisión abierta por Chilevisión. También podrás verlo por los DSports y Pluto TV.

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