Valparaíso tendrá pantalla gigante para ver a S. Wanderers en la final de Libertadores Sub 20

La Municipalidad de Valparaíso anunció este sábado que dispondrán de una pantalla gigante en la tradicional Plaza Victoria, para ver el encuentro entre Santiago Wanderers y Flamengo en la final de la Copa Libertadores Sub 20.

Fue la propia alcaldesa Camila Nieto quien confirmó la iniciativa a través de las redes sociales del municipio, respondiendo a la petición de los hinchas "caturros" para poder seguir en masa la definición continental.

El encuentro decisivo entre porteños y cariocas se disputará este domingo 22 de marzo a las 18:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio IDV de Quito.

El cotejo será transmitido en televisión abierta por Chilevisión. También podrás verlo por los DSports y Pluto TV.