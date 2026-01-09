Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.8°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Segunda División

Las nuevas bases de la Segunda División tras acuerdo con la ANFP

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Esto ocurrió luego de que los clubes de la categoría amenazaran con una paralización.

Las nuevas bases de la Segunda División tras acuerdo con la ANFP
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras una reunión clave con la ANFP, los clubes de Segunda División establecieron este jueves un nuevo marco regulatorio para la campaña 2026 después de amenazar con una paralización a finales de diciembre.

Según informó La Tercera, Las instituciones aprobaron por unanimidad un acuerdo que fijó un límite de 23 millones de pesos brutos para el pago de remuneraciones de cada plantel.

En esa misma línea, también se determinó que cada equipo asegure la contratación de al menos 12 jugadores antes del 1 de marzo.

En materia de resguardo económico, se aceptó la exigencia de una garantía equivalente a un mes de planilla bruta. Este monto podrá cubrirse mediante pólizas de seguro para prevenir los recurrentes retrasos en los pagos de las últimas temporadas.

Finalmente, el certamen quedó programado para iniciar el último fin de semana de marzo bajo un formato de dos ruedas con sistema de todos contra todos. Así mismo, todo apunta a que el sistema de ascensos y descensos se mantendrá tal cual en la categoría.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada