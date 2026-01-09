Las nuevas bases de la Segunda División tras acuerdo con la ANFP

Tras una reunión clave con la ANFP, los clubes de Segunda División establecieron este jueves un nuevo marco regulatorio para la campaña 2026 después de amenazar con una paralización a finales de diciembre.

Según informó La Tercera, Las instituciones aprobaron por unanimidad un acuerdo que fijó un límite de 23 millones de pesos brutos para el pago de remuneraciones de cada plantel.

En esa misma línea, también se determinó que cada equipo asegure la contratación de al menos 12 jugadores antes del 1 de marzo.

En materia de resguardo económico, se aceptó la exigencia de una garantía equivalente a un mes de planilla bruta. Este monto podrá cubrirse mediante pólizas de seguro para prevenir los recurrentes retrasos en los pagos de las últimas temporadas.

Finalmente, el certamen quedó programado para iniciar el último fin de semana de marzo bajo un formato de dos ruedas con sistema de todos contra todos. Así mismo, todo apunta a que el sistema de ascensos y descensos se mantendrá tal cual en la categoría.