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Tópicos: Deportes | Fútbol | Segunda División

Segunda División: Tribunal redujo castigo de Deportes Rengo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Segunda Sala de la ANFP acogió parcialmente la apelación del club y rebajó de seis a tres puntos la sanción por incumplimientos previsionales.

Segunda División: Tribunal redujo castigo de Deportes Rengo
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La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP acogió parcialmente la apelación de Deportes Rengo y redujo de seis a tres puntos la sanción impuesta al club en el Campeonato de Segunda División 2026.

El castigo se originó por el pago atrasado de las cotizaciones previsionales correspondientes a julio, cuyo plazo venció el 13 de agosto y que la institución canceló el 17 del mismo mes. El Tribunal rechazó los argumentos del club sobre problemas bancarios y un proceso de cambio de controlador.

La resolución, fechada el 26 de octubre, estableció que correspondía descartar la agravante por reincidencia, debido a que la sanción por una infracción anterior se dictó después del nuevo incumplimiento. De esta manera, el descuento definitivo quedó en tres puntos y se rechazó la solicitud de reemplazarlo por una amonestación.

Con el descuento de tres puntos, Deportes Rengo pasó de 17 a 14 unidades y cayó al segundo lugar de la liguilla por el descenso de Segunda División, dejando el liderato a Lota Schwager, que suma los mismos puntos, pero cuenta con mejor diferencia de gol.

El conjunto de la Región de O'Higgins quedó a cinco unidades de Santiago Morning y General Velásquez, ambos con nueve puntos, y a seis de Atlético Colina, que registra ocho.

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