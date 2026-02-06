Vuelco en la Segunda División: Melipilla mantuvo la categoría y descendió San Antonio Unido

Un inesperado giro dio este viernes la definición de los descensos en la Segunda División Profesional, ya que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP acogió la apelación de Deportes Melipilla y rechazó el recurso presentado por San Antonio Unido, salvando a los Potros de perder la categoría y ratificando el descenso del club porteño al fútbol amateur.

Melipilla había sido denunciado por la Unidad de Control Financiero de la ANFP debido al atraso en el pago de cotizaciones en octubre de 2025 y al ser su cuarta infracción, la Primera Sala dictaminó su pérdida de categoría.

Sin embargo, de acuerdo al nuevo fallo al cual tuvo acceso La Tercera "es un hecho pacífico y no controvertido que el Club Deportes Melipilla cumplió con su deber de reporte dentro de los primeros quince días del mes de noviembre, acompañando a la UCF los comprobantes que daban cuenta del pago íntegro de las obligaciones previsionales correspondientes".

Asimismo, el escrito estableció que si bien los capitalinos cancelaron los montos recién el 13 y 14 de noviembre, el club cumplió con su deber de informar y respaldar los pagos ante la UCF dentro del plazo reglamentario de los primeros quince días del mes.

El SAU, en tanto, había sido sancionado por varias infracciones relacionadas al pago de sueldo y cotizaciones previsionales. La Segunda Sala analizó el caso y descartó dos de los cargos en su contra.

No obstante, se confirmó que el conjunto lila abonó fuera de plazo el salario de Mauricio Sepúlveda correspondiente a octubre de 2025 y al ser su cuarta infracción, se ratificó su descenso al amateurismo.