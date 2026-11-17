Argentina se recuperó de la derrota sufrida con Uruguay en La Bombonera y venció por 7-0 en un amistoso ante Costa Rica en el Estadio "Mario Alberto Kempes", consiguiendo así su primera victoria tras el retiro de Lionel Messi.

Sin darle tregua a su rival, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni resolvió el compromiso en una avasalladora primera mitad gracias a los dobletes de Nicolás Paz (8' y 38') y Julián Álvarez (35' y 43').

La tónica se mantuvo en el complemento con el ingreso de las variantes desde el banco, instancia donde el juvenil Franco Mastantuono aumentó las cifras al capitalizar una asistencia de Máximo Perrone (48').

En el tramo final del compromiso en Córdoba, Alexis Mac Allister aprovechó una desatención defensiva para convertir la sexta cifra (78') y Mastantuono selló la paliza definitiva tras conectar una habilitación de Giuliano Simeone (88').

Con este resultado, la escuadra "albiceleste" extendió a ocho partidos su racha invicta ante el combinado centroamericano, mientras que los dirigidos por Bryan Ruiz profundizaron su complejo momento al sumar apenas tres victorias en sus últimas 18 presentaciones.