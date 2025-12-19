Campeón del mundo con Argentina confesó que evadió control antidoping

El campeón del mundo con Argentina en 1986 Oscar Ruggeri confesó la manera en la que eludió un control antidopaje que le hubiera dado positivo en su etapa como jugador de Vélez Sarsfield.

"Un día me tocó el doping y el doctor de Vélez me había dado una dorixina porque me dolía la cabeza. Tomé la dorixina y cuando voy a calentar, viene el médico y me dice '¿sabés que me equivoqué? Esa está prohibida'. Entonces le dije: 'Bueno, andá viendo qué vas a hacer, que no salga el 6 (por su número de dorsal) en el sorteo del doping'", comenzó relatando Ruggieri.

"Llego al entretiempo y le pregunto: '¿Tocó el 6?'. 'Sí', me responde. 'La c... de tu hermana', le dije. Me escondí un cosito de suero y dije: '¿A quién hago mear que esté sanito?'. Me dicen a 'Chupete Vázquez. Vos quedate tranquilo que solo alcohol te va a salir, pero está todo permitido'. Lo que chupaba Chupete... Era tremendo'", agregó.

Cabe señalar que el jugador defendió la camiseta de Vélez Sarsfield entre los años 1990-92, cuando ya se había consagrado en la cita planetaria, pero también disputó el Mundial de Italia 90'.