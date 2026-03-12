"Chiqui" Tapia sobre la Finalissima: Quiero que se juegue en el Monumental

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, expresó este jueves su rechazo a la posibilidad de que la Finalissima se dispute en el "Santiago Bernabéu" y afirmó que quiere que se juegue en el Monumental de Núñez, en Argentina.

Las declaraciones de Tapia sobre la posibilidad de disputar el encuentro en Buenos Aires se producen después de que el estadio de Real Madrid apareciera como nueva opción para acoger el duelo entre las selecciones de España y Argentina, tras las dudas por la guerra en Medio Oriente de que el partido se realice en su sede original, el estadio de Lusail en Catar.

Tapia se expresó en declaraciones a la prensa minutos después de comparecer ante la Justicia argentina por una causa en la que se investiga a la organización por el delito de retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

"Cumplimos con lo que quería el juez, por lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", afirmó a la salida de los Tribunales.