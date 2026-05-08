FIFA eliminó suspensión de Otamendi para el Mundial por expulsión en Clasificatorias

La Asociación Argentina de Fútbol anunció que su defensor Nicolás Otamendi quedó habilitado para el debut en el Mundial 2026 tras un fallo favorable de la FIFA por su expulsión en la última fecha de las Clasificatorias ante Ecuador.

Según una resolución de la FIFA replicada por la AFA, el reglamento se modificó y ahora "no se trasladarán a la fase final tarjetas amarillas ni las suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar, las tarjetas rojas por doble amonestación ni las tarjetas rojas directas".

El texto especificó que esta decisión únicamente aplicará en los casos en que las expulsiones hayan sido "por haber evitado un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo rival, o por una falta de extrema dureza".

Este cambio reglamentario fue aprobado por el Bureau del Consejo de la FIFA y aún debe ser ratificado en el Consejo de la FIFA en su próxima sesión.

Esta medida también favorece al mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, quien al igual que Otamendi vio la tarjeta roja en el mencionado partido clasificatorio que enfrentó a ambos países en Guayaquil el septiembre pasado.