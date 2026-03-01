Finalissima en vilo: Catar suspendió el fútbol por conflicto entre Irán, EE.UU. e Israel

La Federación de Fútbol de Catar anunció mediante un comunicado la paralización de todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán este fin de semana.

El ente rector catarí expuso escuetamente la "postergación de todos los torneos, competiciones y partidos, a partir de hoy y hasta nuevo aviso".

De esta manera, la Finalissima entre las selecciones de España y Argentina quedó, al menos, en duda y dependiente de cómo evolucione la situación en Oriente Medio, pues el duelo estaba presupuestado para el viernes 27 de marzo.

Por el momento, ni la UEFA ni Conmebol se han referido al estatus o posible reubicación de la Finalissima tras la determinación de Catar.

Asimismo, la Federación informó de que la nueva fecha será anunciada a través de los canales oficiales federativos.