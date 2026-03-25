Bolivia se juega la vida ante Surinam en duelo clave del repechaje intercontinental para el Mundial

La selección de Bolivia se jugará la vida este jueves ante Surinam, desde las 19:00 horas (22:00 GMT) en Monterrey, México, en un duelo clave del repechaje intercontinental para el Mundial de Norteamérica 2026.

Los dirigidos por Óscar Villegas, llegaron a esta instancia al quedar séptimos en las Clasificatorias Conmebol con 20 puntos, y sueñan con volver a una Copa del Mundo, tras su única participación hace 32 años en Estados Unidos 1994.

Sin la presencia del histórico delantero Marcelo Moreno Martins, la principal figura del cuadro boliviano es el volante de Santos de 21 años, Miguel Terceros.

El ultimo encuentro de la escuadra boliviana, como preparación para este duelo fue el 15 de marzo ante Trinidad y Tobago, con triunfo para los sudamericanos por 3-0.

El posible once de Bolivia será con Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Huquín, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Miguel Terceros; Enzo Monteiro, Juan Godoy, Víctor Abgrego.

Por su parte, Surinam en el segundo lugar de su grupo con nueve puntos en la eliminatoria de Concacaf, detrás de Panamá, con el cual empataron los dos partidos.

Aunque aparece en el lugar 122 de la lista mundial, Surinam se ha reforzado con figuras neerlandesas como el delantero Joël Piroe, del Leeds de la Liga Premier, y el defensa Melayro Bogarde, del Lask Linz, de Austria.

La selección de Concacaf no disputó partidos amistosos en 2026 y su último cotejo fue ante Guatemala por las eliminatorias de esa federación. En dicho duelo los surinameses cayeron por 3-1 en noviembre de 2025.

La posible formación de Surinam será: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Melayro Bogarde; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Sheraldo Becker, Richonell Margaret, Joël Piroe.

El ganador de este duelo enfrentará el martes 31 a Irak a las 23:00 horas (02:00 GMT) y el vencedor obtendrá un boleto a la Copa del Mundo, en la que jugará en el grupo I contra Francia, Senegal y Noruega.

El árbitro designado para este encuentro fue el australiano Alireza Faghani.

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