La furiosa reacción del hermano de Moreno Martins tras marginación de la selección de Bolivia

Una inesperada y gran polémica se desató en el entorno de la selección de Bolivia en la antesala de su vital duelo por el repechaje mundialista ante Surinam, luego de que el histórico goleador Marcelo Moreno Martins quedara fuera de la convocatoria.

El exatacante de Cruzeiro e Independiente del Valle había tomado la decisión de salir de su retiro internacional con el único objetivo de aportar con su experiencia en esta trascendental llave. Sin embargo, el director técnico de "La Verde", Óscar Villegas, decidió prescindir de él y no lo incluyó en la lista de 28 citados entregada este lunes.

La exclusión del ídolo boliviano no cayó nada de bien en su círculo más íntimo, provocando la furibunda respuesta de su hermano, quien desató la controversia en redes sociales al apoyar abiertamente al combinado caribeño.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el familiar del delantero publicó el contundente mensaje: "VAMOS SURINAM, CARAJO", desmarcándose totalmente del equipo y generando un intenso debate entre los hinchas bolivianos en la web.

Cabe recordar que el partido de la repesca intercontinental entre Bolivia y Surinam está programado para el próximo 26 de marzo, un cruce donde los sudamericanos buscarán dar el primer paso hacia la Copa del Mundo, ahora envueltos en este sorpresivo quiebre extradeportivo.

De ganar deberán verse las caras por un lugar en la Copa del Mundo ante Irak.