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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña

"Agarra tus cosas y lárgate": Romario disparó contra Ancelotti tras derrota de Brasil

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El histórico goleador emplazó al italiano luego de caer por 3-2 ante Japón.

 EFE
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El histórico exdelantero Romario arremetió con dureza contra el entrenador italiano Carlo Ancelotti y exigió su salida inmediata de la selección de Brasil, luego de la derrota por 3-2 sufrida este sábado en un amistoso frente a Japón en Singapur.

"¡Ancelotti, ya fue suficiente! Agarra tus cosas y lárgate", afirmó el exjugador de FC Barcelona y actual senador, en una larga publicación en redes sociales.

Seguido a ello, deslizó: "Regresa a los clubes, donde te hiciste un nombre, porque la selección brasileña no puede seguir corriendo el riesgo; ya pasamos demasiada vergüenza".

Desde su llegada al banco en mayo de 2025, Ancelotti registra un balance de 12 victorias, cuatro empates y cinco caídas en 21 compromisos al mando de Brasil, período que incluye la eliminación en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Noruega pese a tener contrato renovado hasta 2030.

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