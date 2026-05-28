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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña

Casemiro pidió calma con Neymar: "Primero tiene que cuidar su salud"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El volante brasileño abordó la situación del atacante, quien sufrió una lesión muscular antes del Mundial 2026.

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El volante Casemiro pidió calma con la recuperación de Neymar, luego de que el atacante fuera diagnosticado con una lesión muscular de grado II en la región del gemelo durante la preparación de Brasil para el Mundial 2026.

"A ningún jugador le gusta estar lesionado, pero ojalá que Neymar y todos los jugadores estén sanos para poder jugar, porque sabemos que necesitamos a todos", señaló el mediocampista de Manchester United en rueda de prensa en Teresópolis, donde está concentrada la selección brasileña.

El exjugador de Real Madrid destacó la experiencia del delantero, quien está a las puertas de disputar su cuarto Mundial, aunque remarcó que su regreso debe ser progresivo: "Primero, Neymar tiene que volver a estar bien de salud y luego después pensar en ser protagonista y jugar".

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