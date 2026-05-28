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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña

Neymar se lesionó y será baja de la selección por al menos dos semanas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El cuerpo médico del equipo adelantó que el jugador seguirá un tratamiento intensivo.

Neymar se lesionó y será baja de la selección por al menos dos semanas
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El delantero Neymar, concentrado con la selección brasileña para el Mundial 2026, fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en la región del gemelo y estará de baja de "dos a tres semanas", según informó este jueves la CBF.

El médico de la Canarinha, Rodrigo Lasmar, señaló en rueda de prensa que el 10 de Santos seguirá "un tratamiento intensivo" en los próximos días con los profesionales del combinado nacional.

El exjugador de Barcelona se unió el miércoles a la concentración brasileña en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, junto a otra veintena de los convocados por el técnico italiano Carlo Ancelotti.

Sin embargo, se perdió el primer entrenamiento y acudió a una clínica para someterse a "exámenes complementarios".

Santos informó en los días previos a la concentración de que el atacante tenía apenas un "edema" en el gemelo, pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) quiso tener su propio diagnóstico.

Ney se sometió así a una resonancia magnética que constató una "lesión muscular de grado II en el gemelo", según especificó Lasmar ante los periodistas.

"Seguirá bajo tratamiento intensivo con nosotros y en una plazo de dos a tres semanas estará liberado. Esa es la expectativa", afirmó el doctor.

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