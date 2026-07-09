Romario pidió el despido inmediato de Ancelotti de la banca de Brasil

El exdelantero Romario, campeón mundial con Brasil en EE.UU. 1994, pidió este jueves el despido inmediato del seleccionador Carlo Ancelotti por considerar que el técnico italiano no tiene condiciones para continuar al frente de la verdeamarilla tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de 2026 frente a Noruega.

El exfutbolista y senador, uno de los principales referentes del fútbol brasileño, afirmó que, si dependiera de él, rescindiría de inmediato el contrato del entrenador italiano, renovado recientemente hasta 2030, y sostuvo que el fracaso mundialista demuestra que el proyecto no tiene futuro.

"Si fuera el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) rompería ese contrato. No tiene cómo continuar", afirmó Romário durante una transmisión en su canal Romario TV, en la que calificó de "fiasco" la actuación de la selección brasileña en el torneo.

El exgoleador de FC Barcelona aseguró que Ancelotti comparte una gran responsabilidad por la derrota por 2-1 ante Noruega y cuestionó especialmente algunas de sus decisiones tácticas durante el encuentro.

Las declaraciones del campeón mundial se suman a las críticas que diversas figuras del fútbol brasileño dirigieron contra Ancelotti desde la eliminación de la pentacampeona del mundo, que cayó en los octavos de final por primera vez desde 1990 y prolongó a 24 años su sequía sin conquistar un título mundial.