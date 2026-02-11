Reportan quiebre sentimental entre Yamila Reyna y Américo

Diversos portales especializados aseguran que la actriz Yamila Reyna y el cantante Américo terminaron su relación.

Las primeras pistas del quiebre aparecieron cuando la argentina dejó de seguir en Instagram a la voz de "Te vas" pese a que ambos publicaban contenido juntos de manera activa.

Según el portal Glamorama, Reyna compartió en la misma red social un mensaje que asegura que "si yo tuviera que pedirle perdón a alguien, sería a mi corazón. Le pediría perdón por no haber tenido la fuerza de marcharme de un lugar o de una persona cuando las señales eran tan claras".

Por su parte la periodista Cecilia Gutiérrez asegura que hubo un episodio en particular que detonó el fin de la relación y que está relacionado a una reacción desmedida de Américo durante una discusión de pareja.

En octubre pasado la pareja había anunciado sus planes de matrimonio tras un año de relación. En enero pasado se les vio compenetrados y enamorados durante la actuación de Américo en el Festival de Olmué.