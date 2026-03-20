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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Almeyda criticó citación de Gabriel Suazo a La Roja: "Esos viajes son demoledores"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico de Sevilla manifestó su inquietud por el desgaste del lateral en la fecha FIFA.

También abordó la ausencia de Alexis Sánchez en la citación del combinado nacional.

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La citación de Gabriel Suazo a la selección chilena generó reacciones encontradas en FC Sevilla, específicamente en el técnico Matías Almeyda, quien no ocultó su preocupación por el desgaste físico que enfrentará el capitán de la Roja en los amistosos de La Roja ante Nueva Zelanda y Cabo Verde, considerando las largas distancias y la exigencia de los compromisos.

"Como entrenador uno siempre se alegra cuando los futbolistas que entrena representan a sus países. Fui jugador de selección, entonces sé la importancia que tiene para cualquier jugador integrar y defender la bandera de su país", declaró el DT argentino en la conferencia de prensa previa al duelo ante Valencia.

Sin embargo, el otrora volante matizó sus dichos apuntando al presente del club: "Ahora, también me pongo de la otra vereda de entrenador y digo: estamos todos casi bien, son dos partidos, nos estamos jugando cosas realmente muy importantes y son viajes largos. Esos viajes son demoledores", comentó.

En esa misma línea, Almeyda lanzó un directo recado al cuerpo técnico de la selección chilena. "Uno no puede tomar ningún tipo de decisión en este aspecto. Son amistosos y creo que también entra en los futbolistas y en los entrenadores de selección, de tratar que como nosotros se los damos, que los devuelvan de la misma manera", afirmó.

Además de referirse a Suazo, Matías Almeyda analizó la situación de Alexis Sánchez, quien no fue considerado por Nicolás Córdova para esta pasada, alejándose de la proyección hacia el Mundial 2030.

"Para jugar en la selección no importa la trayectoria. Un entrenador de selección busca a los mejores en cada posición. De eso se trata ser un seleccionador", dijo.

"Seguramente el entrenador mirará los partidos de Alexis y lo comparará con otros futbolistas que tiene en esa posición", añadió.

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