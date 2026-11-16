Expresidente Boric será papá nuevamente y prepara matrimonio para enero
Paula Carrasco ya presenta un avanzado embarazo y comenzará pronto su prenatal.
La ceremonia se llevará a cabo el 30 de enero en el Estadio Palestino.
Paula Carrasco ya presenta un avanzado embarazo y comenzará pronto su prenatal.
La ceremonia se llevará a cabo el 30 de enero en el Estadio Palestino.
El expresidente Gabriel Boric será padre nuevamente y prepara su matrimonio con Paula Carrasco para el próximo año en el Estadio Palestino.
Según publicó este lunes La Segunda, la ceremonia, que incluirá una misa al aire libre, se llevará a cabo el próximo 30 de enero.
La pareja recibió a su primera hija, Violeta, en junio de 2025, y de acuerdo a fuentes cercanas, Carrasco tiene un avanzado embarazo, por lo que pronto iniciará su prenatal.
Carrasco trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente y es basquetbolista del club Sportiva Italiana de Valparaíso e integrante de la Selección Nacional de básquetbol.