Amistoso de La Roja y México tendrá histórica transmisión con lengua de señas
El complemento en pantalla estará disponible en la señal secundaria de Mega.
El complemento en pantalla estará disponible en la señal secundaria de Mega.
Además de cerrar la presente fecha FIFA, el duelo entre Chile y México marcará un hito en las transmisiones de La Roja con la inclusión del lengua de señas en pantalla.
El canal Mega confirmó que el duelo de este martes 6 de octubre (23:30 horas) contará con una alternativa para las personas con discapacidad auditiva.
La emisora a cargo de la televisación de la selección confirmó que esta modalidad estará disponible en el canal Mega 2 y la plataforma de streaming MegaGO, como un complemento al relato de Claudio Palma y los comentarios de Iván Zamorano junto a Rodrigo Sepúlveda.
Por otra parte, se confirmó que la transmisión oficial arrancará con la previa a partir de las 22:00 horas, además del "React" a cargo de Arturo Vidal en el canal de YouTube de Mega.