Amistoso de La Roja y México tendrá histórica transmisión con lengua de señas

Además de cerrar la presente fecha FIFA, el duelo entre Chile y México marcará un hito en las transmisiones de La Roja con la inclusión del lengua de señas en pantalla.

El canal Mega confirmó que el duelo de este martes 6 de octubre (23:30 horas) contará con una alternativa para las personas con discapacidad auditiva.

La emisora a cargo de la televisación de la selección confirmó que esta modalidad estará disponible en el canal Mega 2 y la plataforma de streaming MegaGO, como un complemento al relato de Claudio Palma y los comentarios de Iván Zamorano junto a Rodrigo Sepúlveda.

Por otra parte, se confirmó que la transmisión oficial arrancará con la previa a partir de las 22:00 horas, además del "React" a cargo de Arturo Vidal en el canal de YouTube de Mega.