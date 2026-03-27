Arturo Vidal avisó a Córdova: "Siempre estaré disponible para la selección"

Pese a no haber sido parte de las últimas convocatorias de Nicolás Córdova, el bicampeón de América Arturo Vidal sigue muy de cerca el presente de la selección chilena y a través de su canal de YouTube, el hoy futbolista de Colo Colo se refirió a su presente internacional y fue tajante ante la consulta de si estaría dispuesto a vestir nuevamente la camiseta de Chile.

"Yo nunca renunciaría a la selección chilena", dijo de entrada el mediocampista de Colo Colo, marcando una diferencia con lo que ocurre en el Viejo Continente.

"No sé si en Europa es tan así, que se retiran de sus selecciones. Los tres jugadores más importantes de cada país siempre quieren estar. Son los demás jugadores más jóvenes los que se están ganando un lugar", explicó.

El exjugador de FC Barcelona y Bayern Múnich también reflexionó sobre la vigencia de la "Generación Dorada" y la dificultad de encontrar sucesores en el fútbol local.

"En Europa, como tienen más variedad de jugadores, claramente van cambiando. Acá en Chile por eso la Generación Dorada duró tanto tiempo, porque no había tantos jugadores para sacar a los que ya estaban", analizó el volante.

En esa misma línea, ejemplificó con el caso de figuras mundiales: "Por ejemplo, Thomas Müller puede decir que se retira de la selección alemana a los 35 años, pero tiene atrás a 30 que juegan en su posición y que están en la Bundesliga o en Inglaterra. Es mucho más fácil. Acá al jugador que está en Europa no lo puedes cambiar por otro que está allá, porque no tenemos a ese jugador. Es muy difícil".

Vidal insistió en que su compromiso con el país sigue intacto y utilizó ejemplos internacionales para respaldar su postura de mantener una base experimentada.

"Siempre estaré disponible para la selección. Es lo más importante para mí. En el último mundial Kevin De Bruyne dijo que se retiraba de su selección, pero sigue jugando en Bélgica. Es así. El jugador siempre está dispuesto a jugar en su país", sostuvo.

Finalmente, destacó la importancia de los procesos largos: "Argentina está con la misma base que ganó el Mundial y las Copas América hace cuatro años. España fue campeón en el 2010 y en el 2014 llevó casi a los mismos jugadores. Son así estos procesos", cerró.