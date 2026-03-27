Córdova: Quedamos contentos por el resultado, pero no satisfechos

El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, comentó el triunfo de la Roja ante Cabo Verde por 4-2, y pese a quedar contento por el resultado, se mostró autocrítico por el desarrollo del partido, sobre todo en el primer tiempo.

Tras el cotejo, el técnico Nicolás Córdova realizó una autocrítica al expresar en conferencia de prensa: "Contentos por el resultado, siempre es importante ganar, pero no estamos satisfechos por el primer tiempo que hicimos, la verdad es que fue muy plano, lento, nos costó mucho circular, no tuvimos profundidad".

"Logramos ajustar, los que entraron hicieron un muy buen segundo tiempo. También se interpretó el quedar con uno más y no irse al ataque desesperadamente. Cuando vas perdiendo 2-1 y quieres ir a buscar el resultado, dejas muchos espacios, y ellos son rápidos. Eso se hizo muy bien en el segundo tiempo. Hay que seguir en esta senda, la idea en que estos chicos jueguen, que puedan ir apareciendo. Obviamente a partir de ganar un partido, y jugar en tres días más, se puede corregir con un mejor ánimo", añadió.

Sobre la competencia interna que hay actualmente en la Roja adulta, sostuvo que "lo que nosotros estamos tratando de hacer hace un par de años atrás es tratar de que en todas las categorías se vayan ganando el puesto. Sea la categoría que sea y que se entienda que ser futbolista de alto rendimiento es sobre todo rendir. A partir de eso evaluamos los entrenamientos, el equipo lo saben cuando llegamos al camarín, no lo saben antes. Nada contra ustedes (los periodistas), pero en las formaciones que ponen no le van a achuntar nunca o a lo mejor sí".

"Trabajamos con todos los jugadores, para que estén todos preparados, y quien entre por un cambio o por otro, logre desarrollar la misma tarea que está desarrollando el compañero con características distintas. Hoy salió (Rodrigo) Echeverría y entró (Felipe) Loyola. Salió Lucas (Cepeda) y entró Darío (Osorio). Salió Iván (Román) y pasó Felipe (Faúndez) por derecha e Ian (Garguez) por el centro", añadió.

"Son situaciones que se entrenan desde hace mucho tiempo en las juveniles y esa es la polifuncionalidad que le puedes dar el equipo. Ellos tienen claro que esto es rendimiento, lo han aceptado bien todos y así es fácil trabajar porque saben que va a tener una oportunidad el que lo merece. Esto es una selección, se seleccionan jugadores y esperemos seguir en lo que viene para que sigan apareciendo jugadores. Lo he dicho hasta el cansancio: Talento en Chile hay mucho. Hay que entrenarlo bien y ponerlo en condiciones de competir a nivel internacional", añadió.

Por último, Córdova se refirió a las críticas que ha recibido: "Entiendo que cuando alguien habla de cosas que general no se hablan, pueden haber críticas, porque inicialmente no se logra entender el mensaje. A mí me gusta hablar de fútbol, no de otra cosa. Yo quiero hablar de fútbol, de táctica, de jugadores. Estamos haciendo las cosas muy conscientes. Lo único que puedo decir en general es que los resultados no han sido los que todo el mundo espera a nivel de partidos, pero a nivel de jugadores, créanme que están creciendo mucho. Va a llegar el momento donde nuevamente vamos a poder competir y estar al menos dentro de las primeras seis posiciones (de una Clasificatoria) que te permiten ir a un Mundial. Lo que no puede volver a pasar es que salgamos décimos".