Córdova romperá el silencio este lunes en su conferencia previa al duelo con México

En medio del turbulento presente de La Roja, la gerencia de comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile confirmó la programación para la próxima conferencia de prensa del técnico Nicolás Córdova.

El DT enfrentará los micrófonos en Los Angeles (California) este lunes 5 de octubre a las 16:30 horas de nuestro país (19:30 GMT), justo antes del último entrenamiento previo a su amistoso con México.

Córdova hablará por primera vez luego del escándalo sobre la salida de Marcelino Núñez de la concentración, que se sumó a los negativos resultados del "Equipo de Todos".

Cabe recordar que La Roja cerrará la fecha FIFA ante el elenco mexicano este martes 6 de octubre a las 23:30 horas de Chile (02:00 GMT), con la cobertura de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.