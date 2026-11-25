El expresidente Gabriel Boric concurrió este miércoles hasta el Teatro Nacional Chileno para asistir al velorio de Delfina Guzmán, ícono del teatro y de la televisión, declarando que "más que llorar su muerte, celebro su vida, sus 98 años llenos de historia".

Al conversar con la prensa, el exmandatario la recordó por su trabajo en las tablas y en teleseries como "Sucupira", destacando que la actriz "siempre mantuvo una opinión firme respecto de los temas contingentes del país, pero sobre todo en defensa de la cultura".

"Lo mejor que podemos hacer en rendirle homenaje es defendiendo la cultura, defendiendo firmemente a los trabajadores, a los artistas como trabajadores, que se les respete como tales, que se les respete en su dignidad, que se valore su oficio, su trabajo en todas las dimensiones, que es lo que nos enseñó Delfina Guzmán", reflexionó.

El exmandatario sostuvo estar "agradecido" por la vida de la emblemática intérprete nacional, reconociendo que "más que llorar su muerte, celebro su vida, sus 98 años llenos de historia".

Respecto al hecho de que Guzmán jamás recibiera el Premio Nacional de las Artes, Boric sostuvo que "son personas tan grandes que los premios le quedan chicos. Ojalá se lo hubiese dado, esos son premios con jurado muy específicos, pero claramente ella se merece todos los premios de Chile".

Junto con actores como Héctor "Tito" Noguera, fallecido en octubre de 2025, "es gente que está en las cumbres de la historia chilena y Delfina Guzmán es sin lugar a dudas una de ellas".

Incluso, recordó un divertido momento que compartieron al encontrarse en el público de la obra "La gata sobre el tejado de zinc caliente", dando cuenta, entre risas, que "me agarró a besos y me dice 'mire, niñito, yo por usted haría cualquier cosa, menos empelotarme aquí'. Es una gigante".

El velorio continuará este miércoles, mientras que este jueves se realizará una misa en su honor en la Catedral de Santiago, a las 11:00 horas.

Posteriormente, el cortejo fúnebre pasará por la Pérgola de las Flores para luego continuar su recorrido hasta el Parque del Recuerdo, donde se llevará a cabo una ceremonia privada reservada a la familia.