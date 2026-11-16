Córdova y el amistoso con Colombia: No le doy mucha importancia si es mi último partido o no

Nicolás Córdova, entrenador de la selección chilena, habló en una extensa conferencia de prensa previa al amistoso con Colombia que cerrará el 2026 de La Roja y dio un repaso a su proceso, reiterando que su proyectó va más allá de haber dirigido casi un año al equipo adulto en duelos de exhibición.

"Respecto a si es mi último partido o no, la verdad que no le doy mucha importancia. Como está la situación en la Federación y todo lo que viene, puede pasar de todo", apuntó.

"Lo he dicho un montón de veces, yo soy un empleado de la Federación de Fútbol de Chile. Estoy a muerte con lo que hemos generado como proyecto, las selecciones juveniles son muy importantes", sumó.

A lo largo de la conferencia reiteró que su foco es sumar nuevos futbolistas a la órbita de la selección: "Tenemos que empujar a los jugadores más jóvenes para que quien esté sentado acá el próximo año tenga un abanico de jugadores y pueda tomar decisiones".

"En cuanto a si me voy satisfecho o no, con todo lo que conlleva dirigir la selección mayor, hemos hecho algo muy a conciencia, tratando de elegir los mejores jugadores jóvenes para que se puedan desarrollar", expresó.

"A veces hemos ganado, a veces perdido, pero siempre con la óptica de que estos jugadores se desarrollen. Nunca he pensado en mí o si me van a criticar. Siempre pienso en la selección y que en el 2030 ojalá podamos clasificar", complementó.

"¿Creen que no me doy cuenta cómo está juegan Vargas, Aránguiz, Zampedri o Vidal? Vine para rejuvenecer el equipo"

A Córdova también se le consultó sobre la falta de rotación en el arco en los amistosos, y el DT aprovechó para poner un punto sobre la mesa: "¿Saben cuántos partidos tenía Vigouroux antes de que yo llegara? Cero. No podemos presentarnos a las Clasificatorias con un arquero sin partidos. Es el discurso que vale para todos los que necesitan jugar. Las Clasificatorias necesitan jugadores aceitados".

"Es la misma respuesta de por qué no citamos a Charles Aránguiz o Eduardo Vargas. ¿Cuántos partidos tiene Vargas? Más de 100. No necesitan jugar, porque ellos ya saben lo que es cantar el himno, viajar y volver a entrenar, ellos saben todo eso. La mayoría de los que están este año no lo saben, y hay que ponerlos en el contexto", argumentó.

"Saben que vamos a todos los partidos ¿Creen que no me doy cuenta cómo está jugando Edu Vargas, Charles, o lo goles que está haciendo Zampedri o lo que hace Arturo (Vidal)? Obvio que nos damos cuenta. Sabemos que son tremendamente válidos, de los mejores que hemos tenido en la historia de nuestro fútbol, pero también estoy aquí para hacer jugar a los que nadie tenía en consideración: Ulloa, Villagra, Arce...".

Córdova apuntó: "Vine con el objetivo de rejuvenecer el equipo y creo que se ha hecho. Lo que pase de aquí para adelante, las circunstancias lo dirán. Quién esté sentado para las Clasificatorias, ahí sí doy fe de que tienen que estar los de mejores condiciones en ese momento, sin duda. Hoy el proceso es otro. Los más viejos que están hoy son para acompañar a los jóvenes en el nuevo proceso".

El cambio de estadio y Colombia

En cuanto al traslado del partido del Estadio Nacional al Monumental por el mal estado de la cancha en Ñuñoa tras conciertos y la Teletón, Córdova evitó ahondar, limitándose a decir que "como entrenador, a mi no me afecta nada. (El Monumental) es una cancha muy buena, lo mínimo para un espectáculo de este nivel".

Sobre Colombia resumió que "estos partidos te llevan al límite en lo emocional y físico. Es una linda oportunidad para que los jugadores sigan creciendo y desarrollando. A tomarlo con la máxima responsabilidad".

"Me encantaría decir que ojalá mañana estemos siempre en campo rival, pero jugamos con un gran equipo. A veces te van llevando. Hay cosas a estudiar, todavía no hemos decidido si jugamos con línea de tres o cuatro. Lo más importante son los jugadores que aparezcan", remarcó.

"Hay cosas que se avanzan y pasan a segundo plano, pero para los entrenadores son muy importantes. Independiente de cómo juguemos mañana (esquema), lo importante es hacer un buen partido", complementó.