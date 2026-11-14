Córdova y la caída en Cali: Queda el sabor amargo que ganaron con un gol que ellos no generan

Nicolás Córdova, seleccionador de Chile, analizó la ajustada derrota ante Colombia en Cali y se refirió al autogol que concedió Guillermo Maripán, acción que condicionó el marcador.

"Queda el sabor amargo de que te ganan con un gol que ellos no generan, pero bueno, es parte del juego. Hasta el minuto 35 no nos habían tirado al arco y a partir de eso empiezan a aparecer espacios", analizó el estratega.

Seguido a ello, profundizó en que el combinado nacional debe realizar algunos ajustes: "Tenemos que mejorar en la generación de juego y mejorar en el último tercio para poder generar muchas más ocasiones de gol".

"La última vez que vinimos acá nos llevamos cuatro goles y hubo un cambio de imagen. Es difícil hacer un cambio tan drástico como el que hemos realizado en este último año. Jugadores que tienen que empoderarse aún, así que nosotros estamos muy esperanzados para lo que viene", cerró.

Chile recibirá a Colombia este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional en el segundo compromiso de la fecha FIFA de noviembre.