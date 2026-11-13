EE.UU. reanudó vuelos tras cuatro horas de caótica suspensión por problema técnico

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó esta noche de viernes la suspensión que paralizó durante cuatro horas los despegues en los aeropuertos de todo el país debido a una interrupción en las comunicaciones, aunque las operaciones aéreas tardarán en volver a la normalidad.

El incidente provocó más de 10 mil retrasos y al menos 4.700 cancelaciones de vuelos en todo el país, según los datos de FlightRadar. Fue atribuido por la Administración Trump a una caída del sistema de comunicaciones y se descartó que fuera consecuencia de un ataque terrorista contra Estados Unidos.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la reapertura del espacio aéreo, aunque advirtió que el tráfico tardará en recuperar la normalidad.

"Vamos a intentar trasladar tantos de esos aviones como podamos esta noche, si contamos con suficientes tripulaciones para realizar esos vuelos. Si no, empezaremos mañana por la mañana", declaró.

"No hubo vidas en riesgo"

En la misma comparecencia, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que se hubiera producido un ataque contra Estados Unidos y aseguró que el incidente no estuvo relacionado con la caída de Microsoft del jueves.

"El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Todos sus seres queridos están a salvo. Estamos trabajando para resolver el problema, y esperamos tener las operaciones en marcha y funcionando", aseguró Mullin.

Sean Duffy explicó que los sistemas de telecomunicaciones analógicos de la FAA sufrieron una sobrecarga de datos que provocó inconsistencias en la información transmitida por sus enrutadores, lo que llevó a las autoridades a apagar el sistema como medida preventiva.

El secretario pidió al Congreso autorizar "fondos de emergencia" para poder modernizar la infraestructura de control aéreo.

La acumulación de incidencias podría prolongar las alteraciones en las operaciones aéreas durante el fin de semana.

Pese a la suspensión, algunos vuelos internacionales con destino a Europa y Asia pudieron despegar, al no tener previsto sobrevolar el territorio continental estadounidense.

La interrupción también afectó a las operaciones de transporte de mercancías y correo de compañías como FedEx y UPS.

La de este viernes fue la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo, después de la adoptada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de la falla del sistema de avisos a los pilotos registrado en enero de 2023.

"Esto no es otro 11-S", declaró Mullin poco después de que se anunciara la suspensión de vuelos, en un intento de tranquilizar a la población.