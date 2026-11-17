La selección chilena, tras los dos amistosos con Colombia en noviembre, cerró su 2026 y volverá a la acción en la próxima fecha FIFA, que será en marzo del próximo año.

De acuerdo al calendario de la FIFA, la ventana de partidos internacionales, reservado para todas las conferederaciones, será entre el 22 y el 30 de marzo de 2027.

A falta de confirmación, estos partidos serán preparatorios para el inicio de las Clasificatorias. Conmebol debe definir si empezarán en la fecha FIFA de junio o septiembre.

Supuestamente, para esa fecha, La Roja debería tener un técnico oficial de para el proceso rumbo al Mundial 2030, ya que la Federación de Chile tendrá elecciones en enero y las nuevas autoridades tomarán decisiones respecto al futuro de la selección nacional.

De momento, la Federación de Chile no ha anunciado posibles rivales para La Roja en la fecha FIFA de marzo.