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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Cabo Verde en el FIFA Series de marzo?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los dirigidos por Nicolás Córdova deberán viajar hasta Nueva Zelanda para disputar el encuentro.

¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Cabo Verde en el FIFA Series de marzo?
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La Roja ya afina detalles para sus primeros dos partidos del 2026 en el FIFA Series de marzo, instancia en la que el equipo dirigido por Nicolás Córdova deberá trasladarse hasta Nueva Zelanda para disputar sus encuentros.

La idea de este torneo es que selecciones de distintas confederaciones se enfrenten durante las fechas FIFA, aumentando así la cantidad de partidos amistosos internacionales para cada país.

¿Cuándo y dónde ver a la Roja vs. Cabo Verde?

El partido se disputará el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas (03:00 GMT), en el Eden Park, Nueva Zelanda.

La transmisión televisiva será en la señal abierta de Chilevisión y todas sus plataformas.

También lo podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escuchar en Cooperativa Deportes.

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