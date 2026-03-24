¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Perú en el Duelo de Leyendas?
Todos los partidos del torneo amistoso se disputarán en el Claro Arena.
Todos los partidos del torneo amistoso se disputarán en el Claro Arena.
La selección chilena enfrentará a Perú este viernes, en el debut del conjunto nacional en el Duelo de Leyendas América 2026.
El torneo amistoso que se disputará en el Claro Arena entre este viernes 27 y domingo 29 de marzo, reunirá a leyendas del fútbol sudamericano, incluyendo históricos de La Roja, con varios integrantes de la Generación Dorada.
Las selecciones que dirán presente son: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú y Venezuela.
El duelo entre la escuadra nacional y la selección peruana está programado para jugarse este viernes 27 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT)
El encuentro será transmitido por televisión abierta a través de TVN y todas sus plataformas digitales.
También podrás seguir los detalles en Cooperativa.cl.