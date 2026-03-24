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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Perú en el Duelo de Leyendas?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Todos los partidos del torneo amistoso se disputarán en el Claro Arena.

¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Perú en el Duelo de Leyendas?
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La selección chilena enfrentará a Perú este viernes, en el debut del conjunto nacional en el Duelo de Leyendas América 2026. 

El torneo amistoso que se disputará en el Claro Arena entre este viernes 27 y domingo 29 de marzo, reunirá a leyendas del fútbol sudamericano, incluyendo históricos de La Roja, con varios integrantes de la Generación Dorada. 

Las selecciones que dirán presente son: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú y Venezuela.

¿Cuándo y dónde ver a La Roja vs. Perú?

El duelo entre la escuadra nacional y la selección peruana está programado para jugarse este viernes 27 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT)

El encuentro será transmitido por televisión abierta a través de TVN y todas sus plataformas digitales.

También podrás seguir los detalles en Cooperativa.cl.

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