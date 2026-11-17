Arturo Vidal, leyenda de La Roja y capitán de Colo Colo, analizó el partido de Chile ante Colombia en el entretiempo y explicó los cambios que debe hacer el equipo de Nicolás Córdova, señalando que debe hacer daño por su condición de local.

"Lo que le pediría a los jugadores: Si uso esa formación (4-3-3), es que la formación se mantenga. Que Cepeda y Osorio jueguen en las puntas, o cambien de posición, no al medio. Que encaren y tiren centros a Brereton, o no va a hacer goles", explicó el "King" en el React de Mega.

Además, indicó que Maxi Gutiérrez puede entrar por Cepeda y cambiar la posición de Nils Reichmuth en el medio para poder controlar la mitad de cancha.

Finalmente, remarcó que "estamos de local, tenemos que hacer daño".

"Ver una selección que juega de local. Chile debe mostrar mucho más", aseveró.