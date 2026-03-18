"En Perú piensan que fue a propósito": Gareca festina con el último lugar de Chile en las Clasificatorias

El exentrenador de selección chilena, Ricardo Gareca, volvió a comentar su paso por la Roja y lo hizo de una forma que no caerá nada bien en los hinchas nacionales.

En una reciente entrevista en Perú, el "Tigre" se tomó con humor el fracaso deportivo que significó dejar a la selección en el fondo de la tabla tras una paupérrima campaña.

A la distancia y con la herida aún abierta para la fanaticada nacional, Gareca analizó su paso por Chile en el programa digital peruano "La Sustancia". Allí, ante la histórica rivalidad entre ambos países y recordando su exitoso ciclo anterior con el cuadro incaico, el DT soltó una frase que encendió la polémica.

"La gente de Perú me quiere ahora más porque como dirigí a la selección de Chile y terminamos últimos, no sé, a lo mejor deben haber pensado que el profe lo hizo a propósito", lanzó el trasandino entre carcajadas compartidas con los conductores del espacio.

Pese a festinar con el desastroso desenlace de su gestión técnica, Gareca intentó matizar sus dichos para no cerrar las puertas por completo en el país: "Tengo que decir que me trataron muy bien y tengo un gran respeto por Chile. No celebro los resultados, pero me trataron muy bien", añadió tras el polémico comentario.