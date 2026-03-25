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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Esteban Paredes: Alexis siempre tiene que estar en la selección

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exdelantero destacó al jugador de Sevilla y remarcó que, más allá de la reducción en su velocidad, sigue siendo un futbolista determinante por su técnica y visión de juego.

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El exfutbolista Esteban Paredes entregó un firme respaldo a Alexis Sánchez y aseguró que el delantero debe seguir siendo considerado en la selección. Para el goleador histórico del fútbol chileno, el atacante todavía mantiene cualidades que lo vuelven diferente dentro del actual plantel nacional.

"Alexis para mí siempre tiene que estar en la selección", afirmó Paredes, al tiempo que marcó una diferencia respecto de otros históricos. "Pero Alexis es determinante, él puede venir de más atrás hoy día", añadió.

En el programa de streaming Juega en Línea, el exartillero profundizó su postura y sostuvo que, aunque el tocopillano ya no tiene la explosión de antes, sigue ofreciendo herramientas que no aparecen en los jugadores más jóvenes. "A lo mejor no tiene la velocidad de antes, pero la técnica, la visión de juego que tiene no es igualada por los jóvenes que llamó Córdova", señaló.

En Juega en Línea, además, Paredes aclaró que su lectura sobre la situación de Alexis Sánchez responde a una impresión personal y no a información directa desde la interna de la Roja: "Mi teoría es que a lo mejor habló con el cuerpo técnico de la selección hoy día actual", comentó y añadió que, según piensa, los partidos con Cabo Verde y Nueva Zelanda "no son tran gratificantes para la selección".

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