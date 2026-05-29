Felipe Correa: "Estamos bien encaminados a volver a un Mundial el 2030"

Aprovechando la conferencia de prensa de Nicolás Córdova de cara a la fecha FIFA, el gerente de selecciones nacionales Felipe Correa abordó su planificación y la implicancia que tendrá las elecciones en la testera del fútbol chileno este año, cuando termine la presidencia de Pablo Milad.

"El proceso de transición institucional lo vemos como una oportunidad positiva para las selecciones. Ya hay en alguna medida un pie forzado con al separación de la Federación y la ANFP", indicó.

"Si bien hay un plazo para que eso ocurra, esperamos que se aplique este año, que ojalá coincida con el periodo establecido antes de elecciones y podamos presentar nuestro proyecto al nuevo directorio", sumó.

Al respecto, Correa expresó que "tenemos mucha confianza en que ese proyecto sea bien recibido. Más que pensar en la incertidumbre, estamos pensando en seguir potenciando lo que estamos haciendo, en las juveniles con microciclos y seguir dándole competencia internacional a la selección adulta con amistosos de primera categoría".

"Ojalá eso permita que el nuevo directorio valide este trabajo, como en algún minuto me tocó estar en este cargo y trabajar con tres directorios distintos", prosiguió.

Para redondear el tema, dijo: "Al final, el trabajo valida. La continuidad no depende de mí, es un hecho, pero tenemos un proyecto que debiera tener una buena acogida, porque creemos que estamos bien encaminados a volver a un Mundial el 2030".

Amistosos de La Roja ante Estados Unidos y Canadá

Además de realizar un llamado a acompañar a La Roja femenina y las diversas categorías, Correa aprovechó también para ratificar el calendario de amistosos del seleccionado adulto masculino.

Tal como adelantó a fines de 2025, Estados Unidos será rival en la ventana de septiembre, a los que se sumará Canadá y está en conversaciones México para octubre. También se apuntó a un ida y vuelta con rival sudamericano en noviembre.