Felipe Loyola es optimista con la Roja: Hay materia prima para progresar como equipo

El seleccionado nacional Felipe Loyola analizó el triunfo de la Roja ante Cabo Verde en Nueva Zelanda y se mostró contento por el resultado y optimista con el recambio que está realizando el técnico Nicolás Córdova, cuya labor defendió al mando del equipo.

"Muy contento por conseguir el triunfo y porque también debutaron muchos compañeros. Supimos revertir la situación; sabíamos que era un equipo difícil y fuerte físicamente. Nos complicaron por un momento, pero supimos manejarlo y encontramos los espacios tras la expulsión", explicó el hoy jugador de Pisa.

Chile encadenó su cuarta victoria consecutiva en duelos amistosos, una racha que para Loyola es fundamental de cara a la conformación del grupo: "Es muy positivo. Todos estos partidos sirven para ir conociéndonos. Ganar da confianza a los debutantes para lo que venga más adelante", comentó.

En esa misma línea, el carrilero enfatizó que el éxito dependerá exclusivamente de la constancia. "Hay que ir partido a partido para fortalecernos. Tenemos buenos jugadores, hay materia prima. No hay otra palabra que trabajo para progresar como equipo", añadió.

Finalmente, Loyola tuvo palabras para el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova, asegurando que el plantel está alineado con su propuesta futbolística.

"Todo el grupo se siente muy cómodo trabajando con él. Estamos entendiendo su metodología y preparamos bien el estilo de juego que queremos. Estoy convencido de que vamos a conseguir los objetivos; la mentalidad ganadora hay que generarla desde ahora", cerró.