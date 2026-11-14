Gabriel Suazo: Más allá de las imprecisiones, jugamos al máximo hasta el final

Gabriel Suazo, capitán de La Roja, lamentó la derrota ante Colombia en Cali, en el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA, pero resaltó la entrega del plantel en el partido.

"Me quedo con la entrega de cada uno. Creo que esa es la base", comentó el polifuncional capitán, apuntando que el partido fue al nivel de las clasificatorias.

Suazo también fue autocrítico y reconoció que el equipo estuvo errático en el segundo tiempo, pero que ese es el "punto de mejora" para los partidos que vienen.

Además, en lo personal afirmó que "no estuve preciso en la segunda parte y nosotros como equipo, pero es parte del fútbol".

Finalmente, insistió que "más allá de esas imprecisiones, jugamos al máximo hasta el minuto final, con mucha humedad, la piernas no responden y ahí está el corazón, dejamos todo, por más que sea un amistoso".