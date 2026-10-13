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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La lluvia obligó a cancelar amistoso de La Roja femenina ante Bolivia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El encuentro estaba programado para este martes a las 17:00 horas, pero fue suspendido para resguardar la integridad física de las futbolistas.

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 La Roja
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La selección chilena femenina anunció la cancelación del partido amistoso ante Bolivia, programado para este martes 13 de octubre a las 17:00 horas, debido a las condiciones climáticas en Santiago.

A través de sus redes sociales, La Roja informó que la decisión fue adoptada para proteger a las futbolistas. "Debido a las condiciones climáticas en Santiago y con el objetivo de resguardar la integridad física de las jugadoras, el encuentro entre La Roja femenina y Bolivia, programado para hoy a las 17:00 hrs, ha sido cancelado", señaló el comunicado.

Por el momento, la Federación de Fútbol de Chile no informó una nueva fecha para la realización del encuentro, que formaba parte de los compromisos amistosos internacionales del combinado nacional.

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